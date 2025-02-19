İHA
İzmir'in Buca ilçesinde bir sokak üzerinde şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi.
Aracın önünün polis aracı tarafından kesilerek otomobilin durdurulduğu an ise araç içerisinde bulunan A.G. (25), R.B. (20) ve S.P. (36) adlı 3 şüpheli koşarak kaçmaya başladı.
65 BİN SENTETİK HAP BULUNDU
Şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinden kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken otomobil içerisinden uyuşturucu nitelikli 65 bin hap ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Aracın durdurulması ve içerisinde yapılan aramada hapların ele geçirilme anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.
3 şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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