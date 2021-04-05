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    İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

    İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 16:36
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

    41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Bu kapsamda ekiplerin 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

    14'Ü TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan toplam 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Toplam 41 şüpheliden 14'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama #1

    İzmir de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama #2

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