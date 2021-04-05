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- İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama
İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
- İHA
- 05.04.2021 - 16:29
- Güncelleme : 05.04.2021 - 16:36
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda ekiplerin 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
14'Ü TUTUKLANDI
Gözaltına alınan toplam 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Toplam 41 şüpheliden 14'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.