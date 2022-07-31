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    İzmir'de vatandaşların su çilesi: Bidonlarla kuyruğa girdiler

    İzmir Dikili'de yaklaşık 36 saat devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidonlarla su temin etmeye çalışıyor.
    • 31.07.2022 - 14:09
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    İzmir'de vatandaşların su çilesi: Bidonlarla kuyruğa girdiler

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.

    Vatandaşlar, bidonlarla su temin etmeye çalıştı

    Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

    Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

    3 gündür kesinti yaşanıyor

    İHA'nın aktardığına göre Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

    İzmir de vatandaşların su çilesi: Bidonlarla kuyruğa girdiler #1

    İzmir de vatandaşların su çilesi: Bidonlarla kuyruğa girdiler #2

    İzmir de vatandaşların su çilesi: Bidonlarla kuyruğa girdiler #3


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