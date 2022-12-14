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    İzmir'de yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine gözyaşı döktü

    Yağmur suyundan etkilenerek telef olan lağım faresini gören genç kız kalp masajı yapmaya başladı. Fareye 'ne olur ölme' diyen genç, ağlamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 10:22
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    İzmir'de yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine gözyaşı döktü

    İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Sağanak yağışın giderek arttığı kentte, caddeler göle döndü.

    Konak ilçesi Karataş bölgesinde de etki gösteren yağış sonucunda su birikintileri oluştu.

    Bu esnada bir genç kız, suyun içinde kalan lağım faresini telef olmak üzereyken fark etti.

    Fareye masaj kalp masajı yaptı

    Hareket etmeyen fare için veterineri arayan genç kız, aldığı direktiflerle ağlayarak kalp masajına başladı.

    "Ne olur ölme yaşa"

    Fareye kalp masajı yaparken "Ne olur ölme, yaşa" cümleleri kuran genç kız, bir süre sonra bir başka vatandaştan kalp masajı yapmasını istedi.

    İşte o anlar...

    İzmir'de yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine gözyaşı döktü VİDEO

    İzmir de yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine gözyaşı döktü #1

    İzmir de yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine gözyaşı döktü #2

    İzmir de yağıştan etkilenerek telef olan lağım faresine gözyaşı döktü #3


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