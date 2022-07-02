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    İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı

    Halk arasında deniz marulu denilen yosun türü, Karşıyaka Bostanlı'daki sahili boydan boya sardı. Deniz yüzeyi, maviden yeşile döndü.
    • 02.07.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 18:07
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    İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı

    Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olan İzmir'de deniz, mavi renginden yeşile döndü.

    İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarında bazı noktalar, halkın deniz marulu olarak adlandırdığı yosunla kaplandı.

    İzmir Körfezi'nde dönem dönem yaşanan olayda denizin rengi kimi zaman kızıla, kimi zaman beyaza döndü.

    Deniz yeşile döndü

    Yosunlara bağlı olarak değişiklik gösteren renkler, bu kez yeşile döndü. Yosunlar, Bostanlı Balıkçı Barınağı yakınında deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

    İzmir'deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı VİDEO

    Kirlilik ve koku yayıyor

    Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #1

    Su sirkülasyonu azaldı

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak denizde su sirkülasyonunun azaldığını söyledi.

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #2

    Körfezin rengi sürekli değişti

    Deniz marulunun ilkbahar başlangıcında ya da sonbahar sonunda görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

    "Yosunun bu dönemde görülmesi beklenmeyen değil ama nadir olan bir şey. Ancak İzmir'de son yılların en kurak dönemi yaşandı. Yağış olmayınca denizdeki su sirkülasyonu da azalıyor. İzmir Körfezi'nde yıl boyunca sürekli plankton patlaması vardı. Körfezin rengi dönem dönem kırmızımtırak, beyazımtırak oldu. Bunun nedeni bazı derelerden atık suların arıtılmadan denize gitmesi, kaçak yapmasıdır."

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #3

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #4

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #5

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #6

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #7

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #8

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #9

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #10

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #11

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #12

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #13

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #14

    İzmir deki Bostanlı sahilini yosunlar kapladı #15


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