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    İzmir’deki Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı

    8 kişiye mezar olan enkaz ekipler tarafından kaldırılırken, yürekleri sızlatan o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 14:22
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 14:40
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    İzmir’deki Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı

    İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı.

    Yıkım yerine ulaşan arama- kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı.

    8 KİŞİYE MEZAR OLDU

    8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

    Enkaz altında kimsenin kalmaması üzerine molozlar, ekipler tarafından kaldırıldı. Binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    İzmir'de Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı İZLE

    İzmir’deki Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı #1

    İzmir’deki Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı #2

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