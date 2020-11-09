Haberler

Gündem Haberleri

İzmir’deki Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı

İzmir’deki Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı

8 kişiye mezar olan enkaz ekipler tarafından kaldırılırken, yürekleri sızlatan o anlar kameraya yansıdı.