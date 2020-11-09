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- İzmir’deki Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı
İzmir’deki Yağcıoğlu Apartmanı’nın yıkılma anı
8 kişiye mezar olan enkaz ekipler tarafından kaldırılırken, yürekleri sızlatan o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 09.11.2020 - 14:22
- Güncelleme : 09.11.2020 - 14:40
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı.
Yıkım yerine ulaşan arama- kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı.
8 KİŞİYE MEZAR OLDU
8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Enkaz altında kimsenin kalmaması üzerine molozlar, ekipler tarafından kaldırıldı. Binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
İzmir'de Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı İZLE