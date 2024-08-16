İzmir'deki yangında evi yanan ailenin dramı yürekleri sızlattı Karşıyaka'da çıkan orman yangınında ekiplerin müdahalesine destek veren bölge halkı, canla başla çalışıyor. Çalışmalara destek veren bir ailenin gözyaşlarına boğulduğu anlar görüntülendi.

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Haber Merkezi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisinde dün saat 21:00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Büyüyen yangın yerleşim yerlerine ulaşırken; Doğançay, Sancaklı ve Bayraklı'daki onur Mahallesi tahliye edildi.

Kentin merkezinden de görülen dumanlar sonrası ekiplere destek veren bölge halkı ise canla başla çalışıyor.

YÜREK YAKAN KARE

İzmir'de çıkan yangına müdahale eden ev evi yanan bir kadının gözyaşlarına boğulduğu anlar, bölgedeki durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Havadan ve karadan süren çalışmalara vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak destek olmaya çalışıyor.

BÖLGEYE TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

Alevlere takviye ekiplerle saat 13.30 itibarıyla 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor.

Öte yandan itfaiyenin de 600'e yakın personeli, ilçe belediyelerinin desteği ve 30'un üzerinde yangın söndürme aracıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.