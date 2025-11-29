İzmir'den sel manzaraları: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de sel felaketi...

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.

SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ

Sağanak yağış sele neden olarak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı.

Yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü.

Derelerden denize akan çamurlu suyun neden olduğu renk değişimi dron ile görüntülendi.

ÇEŞME VE KARABURUN EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELER OLDU

Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden Çeşme'de de ekipler, gece boyunca su tahliyesi için çalışma yaptı.

Öte yandan son 24 saatte en çok yağış alan ilçe, Karaburun oldu.

İlçeye metrekarede 154,5 kilogram yağmur yağdı. Karaburun'u metrekarede 126 kilogram ile Çeşme, 122,8 kilogram ile Foça ve 95,6 ile Dikili takip etti.

YOLLARDA ÇUKURLAR OLUŞTU

İzmir'de geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde su taşkınlarına yol açtı.

Yağışın en yoğun hissedildiği Karaburun'da, Badembükü mevkisinde zemini yumuşayan asfalt yollarda çukurlar oluştu.

KAHVEHANEYİ SU BASTI

İlçeye bağlı Küçükbahçe kırsalındaki bir kahvehanenin tamamen suyla dolduğu görüldü.

Görüntülerde; kafeteryaya ait bir taburenin sulara kapılıp, sürüklendiği anlar yer aldı.

CADDE VE SOKAKLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklar, dronla görüntülendi.

Esnaf ve bölge halkı da suyla dolan ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışıyor.