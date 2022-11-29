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    İzmirli vatandaştan belediyeye sel eleştirisi

    İzmirli vatandaştan belediyeye sel eleştirisi

    İzmir'de sağanak yağış sonrası meydana gelen sel vatandaş kamerasına yansıdı. Sel suları çöp konteynerlerini sürüklerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 11:11
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    Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sağanak yağış meydana geldi.

    Yağış sonrası sokaklar göle dönerken bazı bölgelerde ufak çapta seller oluştu.

    Sağanak yağış sonrası önüne ne varsa katan yağmur suları, çöp konteynerlerini de sürükledi.

    İzmirli isyanda: Belediyeye tepki gösterildi

    O anlar vatandaş kamerasına yansırken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tedbirsizliği eleştirildi.

    Görüntüyü çeken vatandaşın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği tepki dikkat çekti.

    İzmir'de vatandaşın yağış isyanı

    "En ufak bir yağmurda bunu yaşamaktan gerçekten sıkıldık"

    Vatandaşın, "Arkadan bir konteynır daha geliyor. Diğerini çekeyim önce gitti o, şimdi diğer konteynır geliyor. Gördüğünüz gibi insanlar canını mı malını mı kurtarsınlar, şaşırıyorlar. En ufak bir yağmurda bunu yaşamaktan gerçekten sıkıldık." dediği görüldü.

    İzmirli vatandaştan belediyeye sel eleştirisi #1

    İzmirli vatandaştan belediyeye sel eleştirisi #2

    İzmirli vatandaştan belediyeye sel eleştirisi #3

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    İzmirli vatandaştan belediyeye sel eleştirisi #4


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