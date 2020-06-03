İzolasyona uymayan şoför, 12 kişiye virüs bulaştırdı

Mersin'den Van'ın Tuşba ilçesine gelen şoför, izolasyon kuralına uymadı, sonrasında koronavirüs testi pozitif çıktı. Şoförün, 12 kişiye daha virüs bulaştırdığı belirlendi.

Mersin'den Van'a gelen otobüs şoförü, sağlık ekiplerince yapılan taramada 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla, Tuşba ilçesindeki evine gönderildi.

Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran kişinin, koronavirüs testi pozitif çıktı.

12 KİŞİYE BİRDEN BULAŞTIRDI

Sağlık ekipleri, bu kişiyle birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak koronavirüs testi yaptı. Yapılan testlerde, evde izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide daha korona tespit edildi.

KARANTİNA AİLENİN YAŞADIĞI APARTMANLA BAŞLADI

Filyasyon ekipleri tarafından, pozitif vaka çıkan ailenin yaşadığı Kalecik Mahallesi’ndeki apartman karantinaya alındı. Ayrıca aynı olayla bağlantılı olarak koronavirüsü bulaştıran şoförün, Gedikbulak Mahallesi’nde ziyaret ettiği kayınpederinin evi de karantinaya alınarak, çalışma başlatıldı.

2 EV DAHA KARANTİNAYA ALINDI

12 kişiye virüs bulaştıran otobüs şöförünün ziyaret ettiği, Gedikbulak Mahallesi'ndeki 2 ev daha karantinaya alındı. Sağlık ekipleri, koronovirüs olan şöförün temas ettiği kişİleri belirlemek için test alma işlemi başlattı.

19 BİN KİŞİNİN KARANTİNASI DEVAM EDİYOR

Van Valiliği ise kentteki vakalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kentteki toplam vaka sayısının 503, taburcu olan hasta sayısının ise 450, tedbir amaçlı karantinaya alınan kişi sayısının ise 70 bin olduğu belirtilerek, "Şu an tedbir amaçlı karantinası hala devam eden 19 bin kişi var. Başkale ilçesi Örmetaş, Albayrak, Ekecek ve Gedikbaşı mahalleleri, İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi, Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi, Saray ilçesi Keçikayası ve Kazlıgöl mahalleleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde 5 ev, Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi, Tuşba ilçesi Gendelova, Kozluca ve Yalınağaç mahallelerinde şu an karantina süreci devam ediyor." denildi.