Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç için yayın sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştı. Gözaltına alınan Jahrein tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi

Yaptığı yayınlarla gündem düşmeyen isimdi...

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında Twitch yayıncısı Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını duyurdu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Jahrein’in Twitch üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında eşinin kız kardeşiyle ilgili ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Sonuç, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayında "Hanımın kardeşi neyim oluyor l*n? neyim oluyor l*n o benim? Kayinço mu oluyor? Baldız mı? Baldız olsa çoktan s**miştim" ifadelerini kullanmıştı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Antalya Genel Müdürlüğü’nün, ‘Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur’ başlığıyla yapılan açıklamada, Jahrein hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesine göre ‘müstehcenlik’ suçundan işlem başlatıldığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Jahrein’in toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar nedeniyle 12 Eylül’de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltı işlemlerinin ardından Jahrein, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, "Rockerpuck_Evil" rumuzlu bir diğer sosyal medya kullanıcısının da Jahrein ile aynı gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç beyanında "Usulüne uygun olarak bildireceğim, öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum, dünkü olay üzerine de kendim gelip kolluğa teslim oldum, bu husus gözetilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim" dedi.

Ahmet Sonuç, "İsnat edilen suçlamayı ve haklarımı anladım, savunmalarımı yapacağım, adres değişikliklerimi usulüne uygun olarak bildireceğim, öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum, dünkü olay üzerine de kendim gelip kolluğa teslim oldum, bu husus gözetilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

AHMET SONUÇ KİMDİR

Jahrein lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Kıbrıs Türkü babası jinekoloji doktoru, Burdurlu annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı.

Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.

İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti.