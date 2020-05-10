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    Jandarma olan anneler için özel klip

    Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla özel klip hazırladı.
    • AA
    • 10.05.2020 - 09:11
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    Jandarma olan anneler için özel klip

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, "Dualarıyla güç bulduğumuz, sevgilerini daima yanımızda hissettiğimiz, saygıdeğer şehit annelerimizin, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli, kıymetli annelerimizin ve vefakar tüm annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla bir klip paylaşıldı.

    JANDARMA ANNELERİN ÇOCUKLARIYLA FOTOĞRAFI

    Klipte, her türlü şartta görev yapan ve aynı zamanda anne olan jandarma personellerinin çocuklarıyla birlikte çektirdikleri fotoğraflara yer verildi.

    Jandarma olan anneler için özel klip ViDEO

    'EVDE KAL' MESAJI

    "Jandarma anneler" için özel olarak hazırlanan 2 dakika 26 saniyelik klipte, "Çocukların geleceği için evde kal. Sakın umudunu yitirme, önlem al. Çünkü biz birlikte çok güçlüyüz." mesajı da verildi.

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