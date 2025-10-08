Jandarma paylaştı: Arazide kamufle olan komando

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

VATAN NÖBETİ SÜRÜYOR

Depremde, selde, her türlü zorlukta milletinin yanında olan Mehmetçik, doğal afetlerde de en ön safta mücadele ediyor.

Vatan savunmasında zorlu koşullara da göğüs geren Mehmetçik, öyle ki karlı dağlarda, sırtlarında yükleriyle gözlerini bile kırpmıyorlar.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz vatan savunmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda ülkemizde ve sınırlarımızda terör örgütünün tasviyesine yönelik 'Terörsüz Türkiye' süreci start aldı.

JANDARMA PAYLAŞTI

Tüm bu süreç devam ederken Jandarma Genel Komutanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KAMUFLE OLMUŞ KOMANDO

Resmi hesaptan paylaşılan görselde Gümüşhane'de kamufle olmuş bir komandoya yer verildi.

"KAMUFLAJ EN BÜYÜK GİZLİLİKTİR"

Jandarma tarafından yapılan paylaşıma, "Kamuflaj en büyük gizliliktir" notu da düşüldü.