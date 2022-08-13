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    Jandarma'da atama ve terfiler Resmi Gazete'de

    Jandarma Genel Komutanlığı atama ve terfileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanırken Komutanlık'a ilk kez kadın general ataması yapıldı.
    • 13.08.2022 - 05:00
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 05:18
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    Jandarma'da atama ve terfiler Resmi Gazete'de

    Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni kararlar yayınlandı.

    Kararlar arasında Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfileri de yer aldı.

    Arif Çetin görevine devam edecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ediyor.

    İlk kez kadın general ataması yapıldı

    İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı.

    Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

    14 Albay ise Tuğgeneralliğe terfi etti

    2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, Özlem Yıldız dahil olmak üzere 14 Albay ise Tuğgeneralliğe terfi etti.

    37 İl Jandarma Komutanı’nın görev yerleri değişti

    10’u general olmak üzere 37 İl Jandarma Komutanı’nın görev yerleri değişirken, 11 general ve 14 albay emekliliğe sevk edildi.

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