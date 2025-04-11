Japonya'ya transferi iptal olmuştu: Fenerbahçe'de Cenk Tosun'la ilgili olay iddia

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli kulüpte istenilen şansı bulamadı ve adeta yedek kulübesine hapsoldu.

Forma şansı bulamayan Tosun, kulüpten ayrılmak istemiş ve Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı.

Ancak transfer bir türlü gerçekleşmedi.

MOURINHO GÖNDERMEK İSTEMEDİ DENMİŞTİ: SETEN'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Transferin gerçekleşmemesi sonrası Jose Mourinho'nun Cenk'i göndermek istemediği iddiaları yayılmıştı.

Devre arasında Urawa Reds'le anlaşmaya varmasına rağmen resmi imzayı atamayan Cenk Tosun'un neden Japonya'ya gitmediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun takımdan kiralık olarak gönderilen oyuncu sayısını unuttuğu için Cenk Tosun'un transferinin gerçekleşmediği belirtildi.

"BRANCO'NUN KİRALIK KONTENJANINI DOLDURDUĞUNDAN HABERİ YOK"

Konuyla ilgili 343 Digital'de açıklamalarda bulunan İbrahim Seten, şunları söyledi:

"JAPONLAR, TRANSFERİ SİSTEME GİREMİYORUZ DİYOR"

O kadar yok ki transfer kağıtları gönderiliyor transfer bitecekken Japonlar diyor ki 'Arkadaş biz bu transferi sisteme giremiyoruz, sizin evrakların karşılığı gelmiyor' diyorlar, o zaman anlaşılıyor ki 'aaa kontenjanımız dolmuş' Bu olayı kapatmak için Dzeko milli takımdan sakat geldi, Mourinho Cenk Tosun'u bu yüzden bırakmadı dediler.