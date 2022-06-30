JGK 912 Subay ve Astsubay alımı yapacağını ilan etti! Şartları ne?

JGK 912 Subay ve Astsubay alımı yapacağını ilan etti! Şartları ne?

2022 YKS sonrası Askeri okullara 912 Askeri öğrenci kapsamında subay ve astsubay alımı yapılacak.Peki başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı subay ve astsubay alımı yapacağını duyurdu.2022 YKS sınavının ardından 912 askeri öğrenci kapsamında subay ve astsubay alımı yapılacak.

JGK başvuru şartları ve süreç hakkında tüm merak edilenleri açıkladı.Yapılan açıklamada "Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Astsubay İhtiyacını Karşılamak üzere Astsubay Meslek Yüksekokulu ( JAMYO ) 712 Erkek Öğrenci, Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Astsubay İhtiyacını Karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 Erkek Öğrenci" temini yapılacağı belirtildi.

Başvuru süreci

Jandarma Subay ve Astsubay alımı başvuruları 1 Temmuz 2022 ile 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden yapabilecek.

Subay ve Astsubay alımı şartları

- Türkiye Cumhuriye vatandaşı olmak

- 2022 Ocak ayı itibariyle 21 yaşını bitirmemiş olmak

- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

- Evli,çocuklu olmamak yada bir kadınla nikahsız yaşamamak

- Silahlı görev yapma ve silah kullanmasına izin vermeyecek hukuki bir engeli bulunmamak

- Sağlık şartlarını sağlıyor olmak

- Suç hükümlülüğü olmamak

- Terör örgütü üyeliği olmamak

- Alkol ve uyuşturucu tarzı maddelerden dolayı tedavi görmemiş olmak