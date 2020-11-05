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Joe Biden ilk kez zafere bu kadar yakın oldu

Joe Biden ilk kez zafere bu kadar yakın oldu

Son açıklanan rakamlara göre 1988 ve 2008'in ardından 3. kez başkanlık için şansını deneyen Joe Biden, bu kez zafere çok yakın.