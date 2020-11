Joe Biden ilk kez zafere bu kadar yakın oldu

Son açıklanan rakamlara göre 1988 ve 2008'in ardından 3. kez başkanlık için şansını deneyen Joe Biden, bu kez zafere çok yakın.

Amerika'da Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı henüz son bulmadı.

İki aday arasında kıyasıya bir yarış var.

Tüm verilere bakınca Joe Biden'ın daha şanslı gözüktüğü ortada.

ABD'de son olarak iki kritik eyalette, Demokrat aday Joe Biden üstünlüğü sağladı.

Salıncak eyalet olarak adlandırılan Wisconsin ve Michigan'ı kazanan Joe Biden, delege sayısını 264'e çıkardı. ABD seçim sistemine göre başkan seçilmek için 270 delegeye ulaşmak gerekiyor.



TRUMP'IN KAZANDIĞI DELEGE SAYISI

Tennessee (11), Mississippi (6), Oklahoma (7), Alabama (9), Kentucky (8), Batı Virginia (5), Güney Carolina (9), Arkansas (6), Indiana (11), Wyoming (3), Kuzey Dakota (3), Güney Dakota (3), Nebraska (5), Louisiana (8), Kansas (6) Missouri (10), Idaho (4), Utah (6), Montana (3), Ohio (18), Iowa (6), Florida (29), Teksas (38), Maine 2. bölge (1)

BIDEN'IN KAZANDIĞI DELEGE SAYISI

Vermont (3),Virginia (13), Massachusetts (11), Connecticut (7), New Jersey (14), Delaware (3), Maryland (10), Illinois (20), Rhode Island (4), New York (29), New Mexico (5), District of Columbia (3), Colorado (9), New Hampshire (4), Kaliforniya (55) Oregon (7), Washington (12), Hawaii (4), Minnesota (10), Arizona (11), Maine (4), Michigan (16), Wisconsin (10)