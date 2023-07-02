Joe Biden'dan atak! İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşecek Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta İsveç’in NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacağını duyuruldu.

İsveç'te geçtiğimiz günlerde yaşanan Kuran-ı Kerim'i yakma eyleminin ardından, Joe Biden'dan atak geldi.

İsveç'in NATO'ya giriş sürecini ele almak isteyen Biden, hafta içi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacak.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un geleceği, Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Görüşme, Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantının hemen öncesinde, 5 Temmuz’da gerçekleşecek.

"İsveç NATO'ya katılmalı"

Beyaz Saray’dan Cumartesi günü toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, “İki lider büyüyen güvenlik işbirliğimizi gözden geçirecek ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılması gerektiği konusundaki görüşlerini yeniden teyit edecek" dedi.

Odak nokta: NATO

İsveç Başbakanı Kristersson toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın önümüzdeki hafta Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden önce bizi bir toplantıya davet etmesinden memnuniyet duyuyorum" dedi ve ekledi: "Ziyaretin odak noktası İsveç'in NATO üyeliği olacak."

İsveç'in NATO'ya girme hayalleri devam ediyor

Kristersson, İsveç medyasına yaptığı açıklamada ise tüm yaşananlara rağmen hala NATO'ya girme ihtimallerinin sürdüğünü bildirdi.