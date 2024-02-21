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Türkiye artık yerli ve milli imkanlarla kendi savaş uçağını üretiyor.
Dışa bağımlılık gittikçe azalırken Türkiye, gözde savaş uçaklarıyla birçok ülkeyi geride bıraktı.
Bu yerli ve milli savaş uçakları envanterine ise şimdi KAAN eklendi.
Göz bebeğimiz KAAN, sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve gökyüzüyle buluştu.
KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'dan paylaşım geldi.
"Yolu açık olsun"
Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Gururumuz kanatlandı, yolu açık olsun.
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