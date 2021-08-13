Kaanlar Ailesi'nin acı günü

Kaanlar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan'ın eşi Nebahat Kaan, vefat etti.

Hayırsever iş adamı Kaanlar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan'ın bir süredir kanser tedavisi gören eşi Hacı Nebahat Kaan, Hakk'ın rahmetine yürüdü.

66 yaşında hayatını kaybeden Nebahat Kaan için cenaze töreni düzenlendi.

İKİNDİ VAKTİNDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Merhumenin cenaze namazı, ikindi namazını müteakiben İstanbul Fatih Camii'nde kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nebahat Kaan, aile mezarlıkları olan eski Kozlu mezarlığına defnedildi.

VEFAT HABERİNİ OĞLU DUYURDU

Merhumenin oğlu İsmail Kaan tarafından yapılan açıklamada, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a dönüyoruz.

Kıymetli ve pek muhterem annem Nebahat Kaan Hanımefendi, elim bir hastalık sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi 13 Ağustos Cuma günü ikindi namazında Fatih Camii'nde kılınacaktır. Defni, aile mezarlığımız olan eski Kozlu mezarlığında olacaktır." ifadelerine yer verdi.