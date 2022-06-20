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Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi

Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi

Hac ibadeti için Mekke'ye doğru yolculuklar başlarken Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabe örtüsünün 3 metre yukarı kaldırıldığı ifade edildi.