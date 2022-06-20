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    Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi

    Hac ibadeti için Mekke'ye doğru yolculuklar başlarken Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabe örtüsünün 3 metre yukarı kaldırıldığı ifade edildi.
    • 20.06.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 15:48
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    Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi

    Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen hac ibadeti, bu yıl gerçekleştirilecek.

    Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, Kabe'ye doğru yolculuklarına devam ederken Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı da Kabe'de hazırlıklara başladı.

    Örtü 3 metre yukarı çekildi

    Başkanlık, çevresine barikatlar kurulmasına rağmen hacıların Kabe örtüsünü kesmesini engellemek için bu yıl da örtünün 3 metre yukarı çekildiğini açıkladı.

    Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi

    Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi #1

    Kabe'nin alt kısmı başka bir örtüyle kaplandı

    Örtünün kaldırılmasının ardından Kabe'nin alt kısmı 2 metre uzunluğunda ve 47 metre genişliğinde beyaz pamuklu başka bir örtüyle kaplandı.

    Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi #2

    Hacı adaylarının Kabe duvarına dokunmaması için önlem alınmıştı

    Öte yandan İHA'nın haberine göre; Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını nedeniyle getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde, hacı adaylarının duvarlarına dokunmasını engellemek için Kabe'nin çevresine barikat konulmuştu.

    Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi #3

    Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi #4

    Kabe örtüsü 3 metre yukarı çekildi #5


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