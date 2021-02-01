Kabe'nin etrafında yükselen rezidans oteller

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Mekke'deki rezidans oteller yeniden gündemde.

Suudi Arabistan yönetimi son yıllarda kutsal topraklarda yükselen çirkin yapılara izin vererek Mekke'nin görünümünün bozulmasına neden oldu.

Müslülamların kutsal topraklarının çelik yığınlarıyla çevrilmesi ve Kabe'ye gökdelenlerden tepeden bakılıyor olması, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi kadar rahatsız edici bir durum.

Bir hurma, bir suyla bir gününü geçiren Hz. Muhammed'in ümmeti, yüzlerce katlı rezidans otellerden Kabe'ye bakar oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandalın ardından Müslümanların yüreğini sızlatan bu görüntüler yeniden akıllara geldi.

Kabe'yi çevreleyen yüksek ve çirkin yapılardan verilen pozlar da oldukça rahatsız edici.