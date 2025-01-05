Kabine toplanıyor: En düşük emekli maaşı masada

Haber Merkezi

Yeni yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor..

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek.

Gündemde; Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomi alanındaki konular var.

Özellikle ekonomi alanında milyonlar emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşıyla ilgili bir karar alınması bekleniyor..

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MASADA

Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağkur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı.

Buna göre en düşük 12 bin 500 lira alan emekli, 1.968,75 lira artışla toplam 14 bin 468,75 lira alacak..

Ancak en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.

DÜZENLEME İÇİN OCAK AYI İŞARET EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

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SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı alt yapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti.

Bu heyetlerin hazırladığı raporlar eşliğinde ülkenin yeniden imarı için atılabilecek adımlar ve yeni Suriye yönetimiyle gerçekleştirilecek görüşmeler de kabine toplantısında ele alınacak.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞLERİ İÇİN EK TEBDİRLER

Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda son veriler ve alınabilecek ek kolaylaştırıcı tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Ankara bir taraftan da dikkatini Suriye'nin kuzeyine çevirmiş durumda. Münbiç ve çevresinde Suriye Milli Ordusu ile YPG arasında çatışmalar devam ederken özellikle Kobani, Kamışlı ve Haseke'de sahadaki son duruma ilişkin bilgiler ve olası tehditlere dönük planlamalar da kabinede konuşulacak.

Toplantıda ayrıca Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.

Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.