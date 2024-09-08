Kabine toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek.

Haber Merkezi

Kabine, yarın önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi..

OVP MASADA

5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

GAZZE VE ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TSK VE MİT'İN BAŞARILI OPERASYONLARI

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.