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Kabine toplantısı başladı: Masada önemli konular var

Kabine toplantısı başladı: Masada önemli konular var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.