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    Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?

    Kabine toplantısı kararları ve bitip bitmediği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı başladı. Peki Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?
    • 28.11.2022 - 18:14
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    Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?

    Yapılan kabine toplantısının gündeminde EYT ve sözleşmelilere kadro ile ilgili konular bulunuyor. Bugün gerçekleşen Kabine toplantısının sonuçları merak ediliyor. Kabine toplantısı kararları ile ilgili ayrıntılar ve toplantının biteceği sorgulanıyor. Peki kabine toplantısı kararları neler olacak?

    Kabine toplantısı ne zaman?

    Kabine toplantısı bugün düzenleniyor. İlgiyle takip edilen kabine toplantısının biteceği saat ile ilgili detaylar henüz belli olmuş değil. Ancak Kabine toplantısı bittiğinde konu ile ilgili detaylar habere eklenmiş olacak.

    Kabine toplantısı kararları neler oldu?

    Kabine toplantısında Pençe Kılıç Hava harekatı ve olası kara harekatı konusu yakından değerlendirilecek. Ayrıca kabine toplantısında EYT ve sözleşmelilere kadro konuları görüşülecek. Kabine toplantısı bitiminde açıklanan kararlar yakın süreçte belli olacak.


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