Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Haziran Bakanlar Kurulu gündemi..

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Haziran Bakanlar Kurulu gündemi..

Bakanlar Kurulu, 21 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Peki Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta, toplantı gündeminde neler var?

Bilim Kurulu toplantısının ardından gözler ertelenen Kabine'ye çevrildi.

Tam kapanma sonrasında 1 Haziran'dan itibaren yeni kademeli normalleşme sürecine girilirken, tüm Türkiye atılacak diğer adımları bekliyor.

Vatandaşlar, kısıtlamalara dair kararları netleşeceği Kabine toplantısına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

21 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı, 21 Haziran Pazartesi günü15.00 civarında yapılacak. Toplantının akabinde Erdoğan, alınan kararları saat 19.00'da kamuoyu ile paylaşacak.

BAKANLAR KURULU GÜNDEMİ

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs ve yeni normalleşme süreci olacak.

Masada son veriler, aşılama uygulamaları ve sevkiyatları ile birlikte pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da ele alınacak.

Hafta içi 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23.00'e ertelenmesi de konu başlıkları arasında yer alıyor.

Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündemdeki yerini koruyor.