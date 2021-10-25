Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Ekim Bakanlar Kurulu gündemi..

Kritik kararların alındığı Kabine toplantısı tarihi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Masada hangi konular var? İşte detaylar...

Pandemi sürecine dair yol haritasının belirlendiği Kaine Kurulu toplantıları, vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor.

Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda salgının seyri ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırıyor.

Ardından kamuoyunu bildirendiren Erdoğan, alınan kararları vatandaşlara duyuruyor Bu noktada Kabine toplantısı kararları herkesin gündeminde.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

25 EKİM KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 17.00 civarında Beştepe'de yapılacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

KABİNE GÜNDEMİ

Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Kabinede, Osman Kavala için bildiri yayınlayan 10 ülkenin büyükelçisinin durumu ele alınacak.

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar Kabine toplantısında görüşülecek.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.