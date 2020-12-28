Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Aralık Kabine toplantısında hangi yasaklar gündemde?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Aralık Kabine toplantısında hangi yasaklar gündemde?

Yılın son Kabine Kurulu toplantısı 28 Aralık'ta gerçekleşiyor. Milyonlarca vatandaş, daha sıkı tedbirlerin söz konusu olabileceği Kabine Kurulu Toplantısı'nı açıklamasını bekliyor.

2020 yılının son Kabine toplantısı 28 Aralık günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Koronavirüs tedbirlerinin, aşı çalışmalarının ve gündemdeki diğer konuların konuşulacağı toplantıda yeni yıla dair yeni yasaklar söz konusu olacak mı merak ediliyor.

Bilim Kurulu tarafından salgınla mücadele kapsamında yapılan verilen öneriler Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilip tedbir kararları alınıyor. Bu nedenle gözler yılın son Kabine toplantısına çevriliyor.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması beklenirken toplantının ana gündem maddelerinden biri de yine koronavirüsle mücadele olacak.

Buna göre; Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2020'nin son toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda öncelikli olarak ekonomiden dış politikaya, ulaştırmadan sağlığa kadar konu başlıklarıyla 2020 yılının değerlendirilmesi yapılacak. Kabine Toplantısı'nın ana gündemi koronavirüs olacak.

Saat 15.00'de başlaması beklenen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Kabine Toplantısı'nda da yılbaşı partilerine yönelik nasıl önlemler alınacağı görüşülecek. Özellikle bu hafta 4 gece 3 gün yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ele alınacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yapması ve bu tedbirleri görüşmesi bekleniyor. Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna bir basın toplantısıyla hem tedbirleri hem de 2020-2021 yılına yönelik mesajları vermesi bekleniyor.