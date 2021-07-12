Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram kararları bekleniyor...

Bakanlar Kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında korona ve bayram gündemiyle toplanıyor. Peki Kabine toplantısı saat kaçta? Bayram kararları neler olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş bayram tatiline dair kararları bekliyor.

15 Temmuz ile birleştirilmesi beklenen Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu gündemde yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararın Kabine toplantısından sonra açıklanacağına değindi.

Bu nedenle, iki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi.

Kabine Toplantısı vatandaşların merak ettikleri konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor.

Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar..

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakanlar Kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü yani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00 civarında toplanacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00 civarı toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yapacak. Bu konuşmada bayram tatili süresi de açıklanacak.

Tatile yarım günlük arife gününün eklenmesi durumunda tatil süresi 9 gün, 16 Temmuz’un eklenmesi durumunda ise 11 günlük tatil durumu ortaya çıkacak.

2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine Erdoğan, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.