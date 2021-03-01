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- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 08:58
Türkiye 1 Mart itibariyle il bazında esneme kararlarını uygulamak üzere "Yerinde karar" dönemine geçiyor.
Vatandaşların yakından takip ettiği toplantıda alınacak kararlar için gözler Kabine Kurulu'na çevrildi.
Restoran ve kafelerin durumu, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer yasaklar ile ilgili yeni kararların alınması beklenen toplantıya dair detaylar merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda sunum yapacağını söyledi.
Sunumda aktarılacak veriler ışığında hareket edeceklerini dile getiren Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları kendisinin duyuracak.
Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman? İşte 1 Mart Kabine Kurulu Toplantısı'na dair detaylar..
KABİNE KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni normalleşmenin detaylarının paylaşılacağı Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu’nun belirlediği kriterler çerçevesinde “düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.