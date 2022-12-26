Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EYT, emekli ve memur maaşı...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EYT, emekli ve memur maaşı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yapılacak olan yılın son Kabine Toplantısı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş zam oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemeleri, memur maaşı ve emekli maaşı konularının ele alınacağı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı.

Yılın son Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan karaları canlı yayında açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da katıldığı bir açılış töreninde Kabine Toplantısı için pazartesi gününü işaret etmişti.

Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte toplantıya dair merak edilenler…

Kabine Toplantısı ne zaman?

Yılın son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15:30’da başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Gündemdeki konular

Kabine Toplantısı’nda gündemdeki konulardan birinin EYT olması bekleniyor. Bununla birlikte çocuk ve askerlik borçlanması, memur ve emekli maaşı, gazlı milli sistemi gibi konuların yer alması bekleniyor.