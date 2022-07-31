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- Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Gündem maddeleri belli oldu mu?
Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Gündem maddeleri belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte ana gündem konuları..
- 31.07.2022 - 16:26
- Güncelleme : 31.07.2022 - 16:27
Ağustos ayının ilk kabine toplantısının ne zaman yapılacağı konusu gündem oldu.Kabine toplantısında görüşülecek gündem maddeleri belli oldu.
Kabine toplantısında ana gündem maddeleri takibe düşmüş kredi ve kredi kartları ile alakalı uygulanabilecek adımlar ve dar gelirliye yönelik yeni destek konuları olacak.
Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Ağustos ayı kabine toplantısının detayları..
Kabine toplantısı ne zaman?
Ağustos ayının ilk Kabine toplantısı 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılacak. Saat 15.00’te başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.