Kabine toplantısında yeni kararlar alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye'nin koronavirüse karşı kararlı mücadelesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

65 YAŞ ÜZERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 YAŞ ALTI

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak doışarı çıkabilecek." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara evden çıkış izni VİDEO