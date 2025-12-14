Kabine yarın toplanıyor: Ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kabine'nin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantının öncelikli gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak.

KOMİSYONDAN GELECEK RAPOR BEKLENİYOR

Terörsüz Türkiye kapsamında gözler, komisyondan çıkması beklenen nihai rapora çevrildi.

Yasal düzenleme adımlarının da yer alacağı raporda gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Ayrıca terör örgütünün geri çekilme ve kendini fesih sürecine ilişkin sahadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

10 MART MUTABAKATI GÜNDEMDE

Kabine toplantısında uygulamaya girmesi için terör örgütü SDG'ye yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı da ele alınacak.

6 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 11 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şam'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

Bu ziyaretlere ilişkin bilgilerin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabine üyeleri ile paylaşılması, sahadaki son durumun ele alınması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE EKONOMİ POLİTİKALARI

Toplantıda hem Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülen diplomatik çabaların hem de Karadeniz'de ticaret gemilerine dönük saldırılar sürerken seyir güvenliğine ilişkin tedbirlerin masada olacağı belirtiliyor.

Ayrıca 2026 yılına ilişkin ekonomi politikaları ve yol haritası ele alınacak.