Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi konular var

Haber Merkezi

Kabine yoğun gündemle yarın toplanıyor..

Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beiştepe'de toplanacak.

Toplantıda, başıboş köpek sorununa ilişkin hükümetin atabileceği adımlar, fahiş fiyat ile mücadele, Terörsüz Türkiye adımları, bayram ikramiyesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor..

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI

Düzenlenecek toplantıda, Terörsüz Türkiye amacıyla atılan adımlar değerlendirilerek, İmralı ile başlayan süreçte terör örgütlerinin silah bırakma konusu ve buna bağlı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler görüşülecek.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Geçtiğimiz gün Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi sonrası başıboş köpek sorunu yeniden gündem oldu..

Bu kapsamda toplantıda, hükümet nezdinde atılabilecek adımlar ve belediyeler ile yerel yönetimlerin başıboş hayvanların toplanması ve bakımı noktasında yerine getirmesi gerektiği bazı yükümlülükler ele alınacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Kabinedeki bir diğer konu başlığı ise, Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri ile piyasadaki manipülasyonun bertaraf edilmesi yönündeki çabalar.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyesi de masada..

Emekliye verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi beklenirken, toplantıda 3 bin liralık bayram ikramiyesinin güncellenip güncellenmeyeceği görüşülecek.