Kabineye Konya damgası: 4 bakan Konyalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinede 4 bakanlığı Konyalı isimlere emanet etti.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte yeni dönemde görev alacak isimler ve bakanlıkları da belli oldu.

Eski kabineden 2 isim bakanlar kurulunda tekrar yer alırken, 16 isim kabinenin yeni üyesi olarak görev yapacak.

Yeni açıklanan kabinenin ardından ise bakanların memleketleri merak konusu oldu.

Yeni kabineye Konya damga vurdu

Konya 4 bakanla listeye hakim olan il olarak dikkat çekerken, Trabzon, Rize, Bartın ve Giresun’dan kabinede biri İstanbul, diğeri Hatay doğumlu beş Karadenizli bakan yer aldı.

4 bakan Konyalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Konya kabineye dört bakan soktu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Konya ve Emirdağ’dan Belçika’ya göç etmiş bir aileden gelen olan Mahinur Özdemir, Brüksel doğumlu.

Brüksel Meclisi’nde Hristiyan Demokrat CDH’de milletvekilliği yapan Özdemir, Avrupa’da ve Belçika’da vekil seçilen ilk başörtülü kadın oldu.

Ermeni soykırımını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam etti.

Özdemir, 2019’a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini yaptı.

İki yıl Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Aslen Konyalı olan Ali Yerlikaya, İstanbul SBF mezunu.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı’nda çeşitli idari görevlerde bulunan Ali Yerlikaya; 2007’de Şırnak, 2010’da Ağrı, 2012’de Tekirdağ, 2015’te Gaziantep ve 2018’de ise İstanbul’da valilik görevine atandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965’te Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı beldesinde doğdu.

Ailesinin isteği üzerine İstanbul Tıp Fakültesine gitti.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti başkanlığını yürüttü.

2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

1963 İstanbul doğumlu olan Ömer Bolat, aslen Konyalı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası ekonomik ilişkiler mezunu.

Bolat, MÜSİAD’da 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Bolat, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini de yürüttü.