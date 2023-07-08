Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor

İHA
Ekiplerin kaçak göçmenlere yönelik operasyonları sürüyor.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla Basmane Mahallesi'nde kaçak göçmenlere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.
200 kaçak göçmen yakalandı: Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
Operasyonda, 200 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.