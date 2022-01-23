TikTok üzerinden kaçak göçmenler ülkeye girişlerini, seyahatlerini anbean kayıt altına aldı.

Türkiye’ye yasa dışı yollar ile giriş yapmak isteyen kaçak göçmenler, çeşitli yollar denemeye devam ediyor.

Sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan bir video, dikkatleri üzerine çekti.

Pakistan uyruklu Winso Jadoon kullanıcı adıyla paylaşım yapan şahıs, bir aracın içinde onlarca kişinin olduğu anları paylaştı.

Pakistanlı şahıs, kaçak göçmenlerin yolculuğu olduğu anlaşılan o anları gösteren videonun üzerine, Tatvan to Ankara (Tatvan’dan Ankara’ya) notunu düştü.

Bir başka videoda ise, şahsın kaçak göçmenleri Tatvan’da görüntülediği görüldü.

YÜRÜYÜŞTEYKEN ÇEKTİ

Kırsal bir alanda kaçak göçmenler ile yürüyüşlerini çeken şahıs, paylaşımını İran sınırı etiketiyle paylaştı.

Ayrıca, paylaşımın üzerine Tatvan Türkiye notunu düştü.

Kaçak göçmenlerin geliş yollarını kayıt alan şahsın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.

Kaçak göçmenler Türkiye'ye gelişlerini TikTok'ta paylaşıyor ViDEO