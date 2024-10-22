KADEM 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Kadın konusu ele alınacak

Haber Merkezi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) "Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle hareket ederek 2014 yılından bu yana Uluslararası Kadın ve Adalet Zirveleri düzenliyor.

KADEM, bu yıl zirvenin altıncısında, “Yapay Zekâ ve Kadın” ana temasını tartışmak üzere dünyadan uzman, akademisyen ve araştırmacıları İstanbul’da buluşturacak.

8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek oturumlarda; kadınların daha adil ve güvenli bir geleceğe sahip olması için yapay zekanın nasıl kullanılabileceği ve mevcut dezavantajların nasıl bertaraf edilebileceği tartışılacak.

8 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla başlayacak zirve ile ilgili detayları, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu paylaştı.

İLK PANELİN KONUSU

“Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’yle yurt dışından pek çok kişi, kurum ve kuruluşa Türkiye’yi ve KADEM’i tanıma fırsatı sunuyoruz” diyen Gümrükçüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek ilk panelde, farklı ülkelerin aile, kadın ve teknoloji bakanlarının ağırlanacağını söyledi.

"YAPAY ZEKANIN İMKAN VE SORUNLARINI KADIN ÖZELİNDE TARTIŞMAYA AÇIYORUZ"

Günümüzde yapay zekânın sunduğu fırsatlar kadar içerdiği tehditlerle de tartışıldığını hatırlatan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise şöyle konuştu:

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde yapay zekanın imkanlarını ve sorunlarını kadın özelinde tartışmaya açıyoruz. Araştırmalar, bazı yapay zekâ uygulamalarının cinsiyet ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor.



Amazon’un 2018’de geliştirdiği yapay zekâ tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zekâ, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu. Bu sistemler ırk ve cinsiyet yanlılıklarını barındırıyor.

DAHA ADİL BİR GELECEK İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNE IŞIK TUTULACAK

Yapay zekânın, insan tarafından kendisine yüklenen veriler, yazılımlar ve algoritmalar aracılığıyla mevcut eşitsizlikleri sürdürdüğünü vurgulayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Yapay zekânın cinsiyet rollerine ve adalete nasıl etki edeceği, bugün verilecek kararlara bağlı.

Peki bu kararları kimler, nasıl verecek? Yapay zekânın verdiği kararların etik ilkelere uygunluğunu ve denetimini kimler, hangi kriterlerle yapacak?

Yapay zekâ dünyasının kurucuları ve en önemli aktörleri erkekler iken, kadının hakları ve temsili ne kadar adaletli olacak?” sorularını sordu.

AÇILIŞ KONUŞMASI 8 KASIM'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Yönetim Kurulu Bakanı Gümrükçüoğlu’nun 8 Kasım günü yapacağı açılış konuşmalarının ardından zirve, Liderler Oturumu’yla devam edecek.

OTURUMDA ELE ALINACAK KONULAR

Zirvenin ikinci gününde; “Yapay Zekâ, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar”, “Yapay Zekâ, Sosyo-kültürel Kodlar”, “İlham Veren Kadınlar”, “Yapay Zekâ Üzerine Etik Tartışmalar ve Politik Düzenlemeler”, “Yapay Zekânın Kadının İyi Olma Hâline Etkileri”, “Demokratik Savunuculuk ve Hak Temelli Aktivizm” başlıklı oturumlar yer alacak. Zirve, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

ZİRVENİN KONULARINDAN BİRİ GAZZE

Zirvede deneyim alanları ve yapay zekânın farklı kullanımlarının tartışıldığı küçük söyleşi noktaları da kurulacak.

Bu alanlardan birinde, Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında yapay zekânın nasıl kullanıldığı konusu ele alınacak.

Filistinli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri, zirvenin ikinci günü bu alandaki söyleşilerin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

8-9 KASIM 2024 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK 6. ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ'NİN PROGRAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ NEDİR?

Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından 2014 yılından beri iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde bugüne kadar 62 ülkeden 230 konuşmacı, 10 binin üzerinde katılımcı yer aldı.

Zirvelerin ardından yayınlanan raporlar ve kitaplarla, tartışmaya açılan konulardaki akademik üretim desteklendi. Uluslararası iş birlikleri ve projelerle tüm dünyadan kadınların yaşadığı sorunlar konusunda somut adımlar atıldı.

DAHA ÖNCEKİ ZİRVELERİN KONUSU

İlk kez “Kadın ve Adalet” temasıyla düzenlenen zirve, 2016 yılında “Adalet için Ses Ver” sloganı ile Suriyeli mülteci kadınların sorunlarına ve barış süreçlerinde kadınların etkisine odaklandı. 2018 yılında “Ailenin Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleşen uluslararası zirve, 2020 yılında “Dijital Çağda İnsan Kalmak” ve 2022 yılında “Kültürel Kodlar ve Kadın” temaları ile kadına dair konuları farklı perspektiflerden dünya gündemine taşıdı.