KADES 8,9 milyon indirilme sayısına ulaştı

Hayat kurtaran uygulama...

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2018'de geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), akıllı telefonlarda yer alan konum özelliğiyle, şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan kadınların anında kolluk kuvvetlerinden yardım almasını sağlıyor.

HIZLI MÜDAHALE AVANTAJI SAĞLIYOR

Uygulama, ihbarları aldıktan sonra en yakın ekipleri sevk ederek hızlı müdahale gerçekleştiriyor.

9 MİLYONA YAKIN İNDİRİLDİ

KADES bugüne kadar 8 milyon 900 bin 990 kez indirildi.

Yalnızca bu yılın 10 ayında uygulama üzerinden 407 bin 257 ihbar alındı, bunlardan 259 bin 765'i asıllı çıktı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKİBİ YAPILIYOR

Şiddet uygulayanlara yönelik tedbirler kapsamında elektronik kelepçe takibi de devam ediyor.

2 bin kapasiteli Elektronik İzleme Merkezi koordinesinde 67 ilde çalışmalar sürdürülüyor.

Merkez tarafından halihazırda 1556 aktif kelepçenin anlık takibi yapılıyor.