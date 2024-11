KADES'ten bugüne kadar 862 bin 207 asıllı ihbar alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"na katıldı.

Bakan Yerlikaya buradaki konuşmasında, Türk milletinin temel dayanağı ve toplumsal omurgası olan ailenin yapısını koruma ve güçlendirmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

"TARİHİN ÖNÜMÜZE KOYDUĞU HER TÜRLÜ ZORLUĞU GÜÇLÜ AİLE YAPIMIZLA AŞTIK"

Ailenin, insanlığın varoluşundan bu yana toplum olmanın en temel unsuru olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Milletlerin varlık ve birliğini sürdürmesinde de en önemli dayanak şüphesiz ailedir. Millet olarak, tarihin önümüze koyduğu her türlü zorluğu güçlü aile yapımızla aştık. Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu coğrafyada bizler için aile, sadece biyolojik bir bağı ifade etmez. Birliği, beraberliği, müşterek hayatı, bir arada yaşama kültürünü, birlikte mücadele etmeyi, birlikte var olmayı, medeniyetimize, tarihimize ve coğrafyamıza ait olmayı ifade eder." diye konuştu.

Yerlikaya, gelinen aşamada ideolojik mahiyet kazanan küreselleşmenin, aile kurumunu parçalamaya yönelik çok ciddi tehditleriyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Değerleri aşındırmaya çalışan bu akımların, büyük finans kaynaklarından beslendiği ve uluslararası kurumlar tarafından da desteklendiğinin acı bir gerçek olduğunu söyleyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

Maddenin manaya tahakkümünü, 'aydınlanma' olarak gören zihniyetin, çürümüşlüğünü dayatmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bilhassa gençlerimizi hedef alan bu kirli zihniyet, çeşitli sapkın ideolojilerin, gençlerimizi kıskacına almasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle LGBT gibi sapkın oluşumlar, cinsiyetsizlik kavramları, aile yapımızı tehdit eden en büyük tehlikelerdendir. Tarihi ve kültürel müktesebatımızın da ötesinde, insan varoluşuna, fıtri doğamıza aykırı olan bu sapkın akımlara karşı, gençlerimizi ve aile yapımızı her türlü tehditten korumak adına kararlılıkla mücadele etmek bizim için bir beka ve ikbal meselesidir.

"AİLE, BİZİM CANLILIK HÜCREMİZ, İLK MEKTEBİMİZ, VARLIK EVİMİZDİR"

Bakan Yerlikaya, büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğinin, güçlü aile ile mümkün olduğuna işaret ederek, "Aile, bizim canlılık hücremiz, ilk mektebimiz, varlık evimizdir. Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan genelge ile yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı olarak, bizlere de önemli görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, mahalle muhtarları ve apartman yöneticilerine, afet bilinci ve toplanma alanlarına ilişkin eğitimlerin verilmesinin planlandığını da aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yerlikaya, aile içi şiddet ve aile düzenine karşı işlenen suçlarla, bu suçların nedenlerinin analiz çalışmalarını yapmanın, nüfus yapısındaki değişimlere uyum adına hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesinin, yabancı uyruklu ailelerin uyum süreçlerini destekleyecek rehberlik hizmetlerinin artırılmasının, şehit ve gazi ailelerine psikososyal destek hizmetlerinin genişletilmesinin hedeflenmesinin, bakanlığının diğer görev alanlarından olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, aileyi tehdit eden unsurlara karşı, koruyucu, önleyici ve güçlendirici faaliyetleri aralıksız yürüttüklerinin altını çizen Yerlikaya, bu kapsamda önemli adımlar attıklarına dikkati çekti.

"TOPLUMUN HUZUR VE GÜVENİ, AİLENİN HUZUR VE GÜVENİNE BAĞLIDIR"

Deprem felaketi sonrası AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kentlerde 131 bin 508 aileye geçici barınma imkanının sağlandığını ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ile temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına ESEN Kart üzerinden destek verildiğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

KADES uygulaması şimdiye kadar 7 milyon 365 bin 755 kişi tarafından indirilmiştir. Bugüne kadar bu aplikasyondan 862 bin 207 asıllı ihbar alınmıştır. Aile yapımızı korumak, toplumsal huzur ve istikrarımızı sağlamak için elzemdir. Dünyanın her yerinde, toplumun huzur ve güveni, ailenin huzur ve güvenine bağlıdır. Toplumun ve ailenin huzurunu kaçıracak her türlü etki ve etkileşimin karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kimlik karmaşasının ve kültürel yozlaşmanın dayattığı küreselleşme çağında, ailemize ve aile değerlerine sahip çıkmak zorundayız. İnsan neslini yok etmeyi amaçlayan sapkınlıklara yol vermeyeceğiz. Gençlerimizi, kültürümüzü tehdit eden zararlı etkilerden korumak için her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dijitalleşmenin ve sosyal medya platformlarının olumsuz etkilerine karşı mücadelemiz devam edecek. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, aile yapısını güçlendirme hedefiyle hareket edeceğiz.