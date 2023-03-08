Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği tartışması: Sefer iptal edildi Saat 09.15'te yapılması planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferi, vapurda bulunan başıboş köpek sebebiyle yapılamadı. Kaptan, köpek inene kadar vapur hareket etmeyeceğini anons etti.

Toplu taşıma araçlarında sokak hayvanları olur mu? sorusu gündemden düşmüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yeni karar almıştı.

Alınan kararla kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında seyahat edebiliyor.

Ancak bu gibi durumlar bazen büyük sorunlara da yol açıyor.

Başıboş köpekler tehlike saçıyor

Özellikle gündemden düşemeyen başıboş köpek sorunu ülke genelinde büyük bir tehdit olmaya devam ediyor.

Son olarak şehir hatları vapuruna binen başıboş bir sokak köpeği tartışmalara neden oldu.

Vapur hareket etmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları A.Ş’nin saat 9.15’te yapılması planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferi, vapura sokak hayvanı girdiği gerekçesiyle yapılmadı.

Vapurda bulunan vatandaşlar seferin yapılmama sebebini sorarak yetkililerden bilgi almak istedi.

Kaptan içeride bulunan köpekten dolayı hareket etmedi

Yetkilerin verdiği bilgiye göre, vapur kaptanı, içeride köpek bulunduğu için seferi yapmadığını belirterek köpek inmediği sürece kalkış yapmayacağını söyledi.

Vapurda bulunan vatandaşların duruma tepki göstermesinin ardından yetkililer tarafından anons yapıldı.

"Gemideki sahipsiz köpek nedeniyle sefer alınamamaktadır"

Anonsta, "Gemideki sahipsiz köpek nedeniyle sefer alınamamaktadır. Gemimiz boş olarak hareket edecek, gemide yolcu kalmaması rica olunur." denildi.

"Moda'nın köpeği"

Yaşanan duruma daha çok sinirlenen yolcular kaptana tepki göstererek şu ifadeleri kullandılar:

Zaten belediyenin baktığı köpek. Moda'nın köpeği. Kaptan bey ne yapıyorsa yapsın. Lisansını mı veriyor. İnmiyoruz.

Vapur bir sonraki hareket saatinde kalktı

Saat 09.15’te yapılması planlanan sefer yapılmazken, gemi sonraki sefer saatinde kalkış yaptı.