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- Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
- 16.06.2022 - 10:07
- Güncelleme : 16.06.2022 - 11:02
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın kurucusu teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlendi.
Kadıköy'de düzenlenen eylemlere PKK sempatizanlarıyla birlikte HDP'li milletvekilleri de katıldı.
Polise yumruk atılan eylemin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.
Slogan atanlara operasyon
Geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
10 adres belirlendi
Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi.
Avrupa ve Anadolu yakalarında eş zamanlı operasyon
Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı.
Devam ediyor
Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri arandı. Operasyon devam ediyor.
PKK sempatizanları İstanbul'da yürüyüş yaptı VİDEO ARŞİV
İstanbul'da teröristbaşı Öcalan'a destek yürüyüşü ViDEO ARŞİV