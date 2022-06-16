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    Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon

    Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 10 şahsın evine, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
    • 16.06.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 11:02
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    Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın kurucusu teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlendi.

    Kadıköy'de düzenlenen eylemlere PKK sempatizanlarıyla birlikte HDP'li milletvekilleri de katıldı.

    Polise yumruk atılan eylemin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.

    Slogan atanlara operasyon

    Geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #1

    10 adres belirlendi

    Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi.

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #2

    Avrupa ve Anadolu yakalarında eş zamanlı operasyon

    Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı.

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #3

    Devam ediyor

    Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri arandı. Operasyon devam ediyor.

    PKK sempatizanları İstanbul'da yürüyüş yaptı VİDEO ARŞİV

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #4

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #5

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #6

    İstanbul'da teröristbaşı Öcalan'a destek yürüyüşü ViDEO ARŞİV

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #7

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #8

    Kadıköy de Öcalan a destek için yürüyenlere operasyon #9


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