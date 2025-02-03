Kadıköy'de su borusu patladı: Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı
İHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan su borusu hattında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle boru hattındaki sular, metrelerce yükseğe fışkırarak çevredeki vatandaşları ve trafiği olumsuz etkiledi.

EKİPLER KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, patlayan boruya müdahale ederek fışkıran suyu kontrol altına aldı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor