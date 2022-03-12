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- Kadıköy'de yardım isteyen kadının alışverişini polis yaptı
Kadıköy'de yardım isteyen kadının alışverişini polis yaptı
Yoğun kar yağışı nedeniyle evinden çıkamayıp, 112 acil çağrı merkezinden yardım isteyen 75 yaşındaki yüzde 50 engelli kadının, yardımına polis yetişti.
- DHA
- 12.03.2022 - 11:00
İstanbul Kadıköy'ün Acıbadem Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Şükran isimli kadın, dün öğle saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekiplerden yardım istedi.
Yardım isteyen yaşlı kadın, "Yüzde 50 engelliyim. Hava şartları yüzünden evde mahsur kaldım. Erzakım bitti, yalnızım, yardım edin" dedi.
POLİS, YAŞLI KADININ YARDIMINA KOŞTU
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, çağrı üzerine kadının evine gitti. Kısa sürede kapısında polisleri gören kadın, "Ne çabuk geldiniz" diyerek, şaşkınlığını gizleyemedi.
Polis memurları, kadının verdiği listedeki alışverişi yaptı. Poşetleri teslim alan kadın, teşekkür ederek, polis ekiplerini uğurladı.