Kadıköy'de yasağa rağmen 1 Mayıs protestosu
Kadıköy Meydanı'na yürümek isteyen bir grup vatandaş, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Protesto etmek isteyen gruba, polis müdahale ederek gözaltına aldı.
- İHA
- 01.05.2020 - 12:17
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda Kadıköy Meydanı'na yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi.
Kadıköy'de yasağa rağmen 1 Mayıs protestosu ViDEO
POLİS, OLAY BÜYÜMEDEN MÜDAHALE ETTİ
Sloganlar atarak yürüyen grup, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi.
Gruba, polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek gözaltına aldı.