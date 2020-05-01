Dolar
7.0368
0.6968%
Euro
7.7279
1.0592%
Altın
1673.49
-0.7837%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
378.579
-0.1524%
Bitcoin
61937.6
0.0985%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Kadıköy'de yasağa rağmen 1 Mayıs protestosu

    Kadıköy Meydanı'na yürümek isteyen bir grup vatandaş, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Protesto etmek isteyen gruba, polis müdahale ederek gözaltına aldı.
    • İHA
    • 01.05.2020 - 12:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kadıköy'de yasağa rağmen 1 Mayıs protestosu

    Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda Kadıköy Meydanı'na yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi.

    Kadıköy'de yasağa rağmen 1 Mayıs protestosu ViDEO

    POLİS, OLAY BÜYÜMEDEN MÜDAHALE ETTİ

    Sloganlar atarak yürüyen grup, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi.

    Gruba, polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek gözaltına aldı.

    Görüş Bildir