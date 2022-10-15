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    Kadıköy'deki bir rezidansta yangın çıktı

    Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • 15.10.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 22:15
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    Kadıköy'deki bir rezidansta yangın çıktı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Bina tahliye edildi

    Bina sakinleri tahliye edildi.

     

    Ayrıntılar geliyor..

    Kadıköy'deki bir rezidansta yangın çıktı ViDEO

    Kadıköy deki bir rezidansta yangın çıktı #1

    Kadıköy deki bir rezidansta yangın çıktı #2

    Kadıköy deki bir rezidansta yangın çıktı #3

    Kadıköy deki bir rezidansta yangın çıktı #4


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