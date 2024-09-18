Kadın astsubayla para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen imamla ilgili yeni gelişme Van'da kadın astsubayla para karşılığı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen imam İkram S. ile ilgili karar çıktı. Devam eden soruşturma kapsamında savcılık, imam için takipsizlik verdi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Van'da meydana gelen bir olay, gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül K., eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram S. ile sevgili oldu.

İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam S., astsubay K. ile cinsel birliktelik yaşamak istedi.

Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para isterken imam S.'nin de bu durumu kabul ettiği öne sürüldü.

İMAM VE ASTSUBAY ARASINDAKİ OLAY ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ancak cinsel ilişki sonrası imamın parayı ödememesi üzerine öfkelenen kadının, emri altındaki 2 jandarma uzman çavuş ve yine daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Taner Ş'ye imam S.'yi gasbettirmek ve dövdürmek için plan yaptığı iddia edildi.

Gerçek Gündem'den gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre; imamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı, Gül K. ile 2 jandarma personeli ve Taner Ş. tutuklandı.

Yaşananların ardından ise imamın gasbedilen parası geri gönderildi.

İmamdan alınan 58 bin lira paranın, olay sonrası tutuklanan Taner Ş.'nin İranlı ortağının eşinin hesabına gönderildiği ortaya çıktı. Para buradan da imamın hesabına geçirildi.

İMAM HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ses getiren olayla ilgili soruşturma sürerken Van Cumhuriyet Başsavcılığı, imama ilişkin kararını verdi.

Savcılık, “Her ne kadar müşteki şüpheli Gül Kılıç'ın iddiaları doğrultusunda İ.S. hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de olaya ilişkin kamera kayıtlarında Gül Kılıç’ın herhangi bir zorlamaya tabi tutulduğunun tespit edilmediği ve Kılıç'ın bahse konu eylemlerin gerçekleşmesinin ardından aynı gün ilgili yerlere müracaatta bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu”nu belirtti.

Savcılık, Gül Kılıç'ın ve diğer jandarma görevlilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu, PTS kayıtları ve BTK raporunun ise imamın beyanlarını doğrular nitelikte olduğu aktararak imam hakkında takipsizlik kararı verildi.

GÜL ASTSUBAY'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan hakkındaki iddiaları reddeden astsubay Gül K. ifadesinde, imam İkram S. ile sosyal medya üzerinden iki yıldır görüştüğünü, bu süre içinde Van ve Tatvan’da toplam iki kez buluştuklarını belirtmişti.

Yine Gül K., Edremit’teki son görüşmelerinde ise imamın alkol aldığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu sırada ikisi askeri personel olan üç arkadaşı tarafından kurtarıldığını söylemişti.

Gül K. ifadesinin devamında, imamın hal ve hareketlerinden şüphelendiği için bu kişilere canlı konum bilgisini kendisinin gönderdiğini de eklemişti.

Gül K., ifadesinde ayrıca imamın kendisine, "İmam İkram bana saldırırken, 'Benim en büyük hayalim bir askerin başına silah ve Türk bayrağını koyup s....' dedi. Benim çeşitli yerlerimde bu şahsın darp izleri vardır." demişti.

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