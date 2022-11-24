Kadın cinayetleri 2022'de yüzde 11 azaldı

Kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) üzerinden gelen 559 bin 175 ihbara müdahale edildi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

Sıfır tolerans ilkesiyle yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken İçişleri Bakanlığı, kadın cinayetlerine ilişkin son durumu paylaştı.

4 milyon kadın indirdi

Raporda, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 4 milyon 292 bin 64 kişi tarafından indirildiği belirtildi.

Öte yandan bugüne kadar yapılan 559 bin 175 ihbara müdahale edildiği bildirildi.

Bakanlık verileri, nisan ayında başlatılan "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında paylaştı.

6 milyon erkeğe ulaşıldı

Projenin hayata geçirilmesinin ardından başlatılan 5 milyon erkeğe bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verilmesi hedefi aşıldı. Bugüne kadar 6 milyon 377 bin 116 erkeğe ulaşıldı.

Bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi çalışmaları kapsamında, 109 bin afiş/pankart asıldı, 2 milyon 82 bin broşür dağıtıldı.

Elektronik kelepçe uygulamasıyla 2 bin 95 vaka takip edildi

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) bünyesinde oluşturulan Elektronik Kelepçe Merkezi ile hakkında tedbir kararı bulunan kişiler 7 gün 24 saat takip edilerek olası şiddet olaylarının önüne geçiliyor.

Elektronik Kelepçe Merkezi tarafından bugüne kadar 2 bin 95 vakanın takibi tamamlandı, aktif olarak 775 kişinin izlenmesi ise sürüyor.